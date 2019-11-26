Уволенного из НМИЦ ЗД врача-трансплантолога восстановили в должности

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила включить детского трансплантолога Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ ЗД) здоровья детей.

«Результатом встречи [Каабака с министром] стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству Центра», – сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в НМИЦ ЗД решили закрыть программу трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале 2019 года. По этим данным, руководивших проектом Каабака и Бабенко также решено было уволить.

Позже стало известно, что Скворцова решила провести встречу с уволенным врачом.