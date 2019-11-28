Трансплантолог Каабак связал смерть годовалой девочки со своим увольнением

Трансплантолог Михаил Каабак связал со своим увольнением смерть годовалой Анастасии Орловой, которая была выписана из стационара и умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа.

По его словам, Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

«Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент», – пояснил Каабак «Интерфаксу».

Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки.

Врач не исключил, что девочка «могла умереть во время или после операции», но подчеркнул, что «это не значит, что таких детей не надо оперировать». «Это тяжелые дети, им нужно давать шанс», – добавил Каабак.

Тем временем профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» также обвинил Минздрав в смерти годовалой пациентки. 30 октября «Альянс врачей» намерен провести у здания Минздрава акцию протеста, сообщает «Эхо Москвы».

Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), где проводили пересадки почки детям до 10 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России. Увольнение медиков вызвало широкий общественный резонанс, из-за чего министр здравоохранения Вероника Скворцова решила встретиться с Каабаком. После встречи Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ.

После увольнения врачей их пациенты были выписаны из больницы. В четверг стало известно, что годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать в октябре, умерла, не дождавшись операции.

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