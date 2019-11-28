Лидеры ОДКБ утвердили нового генсекретаря

Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии Станислава Зася на должность генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.

«У нас были вопросы, связанные с назначением генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Белоруссии, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», – сообщил исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает ТАСС.

Он уточнил, что при назначении Зася было учтено решение Совета коллективной безопасности от 2015 года, «где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом – была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Белоруссии».

Напомним, в Киргизии проходит заседание ОДКБ. Ранее на нем Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать собственный опыт борьбы с террористами в Сирии в формате ОДКБ.

Также президент России предложил сформировать новую антинаркотическую стратегию в ОДКБ.