В Европарламенте предложили создать долгосрочную стратегию по противодействию России

Депутаты Европарламента подготовили поправки к проекту годового отчета под названием «Реализация общей внешней политики и политики безопасности» (ОВПБ). В документе предлагается разработать долгосрочную стратегию по противодействию России.

«Обстановка в области безопасности в рамках ЕС подвержена внешнему давлению, которое уже сейчас проявляется в виде гибридной войны, включая враждебную пропаганду со стороны России и других субъектов, а также в виде растущей угрозы со стороны радикальных террористических групп», – говорится в тексте документа, передает RT.

Об «опасной природе российской пропаганды» напомнил и евродепутат из Словакии Владимир Билчик, призвав к принятию решений, направленных на борьбу с дезинформацией. Его коллеги из Литвы Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене отметили, что Москва якобы стала «главным источником гибридных и обычных угроз в сфере безопасности для ЕС и его членов». По их мнению, Россия якобы активно стремится «подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы».

Эстонский евродепутат Урмас Паэт в свою очередь осудил ситуацию с возвращением Крыма в состав России и якобы военным вмешательством России в конфликт в Донбассе, а также призвал не ослаблять усилий по обеспечению выполнения Минских соглашений. Кроме того, парламентарий выступил с критическими замечаниями по Абхазии и Южной Осетии.

В связи с этими мнимыми угрозами ЕС со стороны России евродепутаты предложили ряд мер по противодействию Москве. В список таких инициатив вошло, в частности, продолжение санкционной политики в отношении России. Так, по мнению эстонского депутата Урмаса Паэта, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выполнит условия Минских договорённостей. При этом Россия не раз подчеркивала, что является только гарантом, а не одной из сторон этих соглашений.

Литовские парламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене призвали разработать долгосрочную стратегию в отношении России из-за якобы стремления Москвы «подорвать европейское единство». «Активизировать усилия по укреплению способности Европейского союза и его членов к адаптации, а также разработать для ЕС долгосрочную стратегию в отношении России, основанную на трех столпах: сдерживании, устрашении и трансформации», – говорится в тексте.

Евродепутаты также предложили укрепить сотрудничество со странами программы ЕС «Восточное партнерство», в том числе для воздействия на российскую общественность.

В то же время в документе есть и позитивная поправка в адрес России. В ней говорится, что Россия и ЕС обоюдно ответственны за обеспечение безопасности на континенте. В связи с этим, по словам авторов поправки – испанского и немецкого евродепутатов Идои Вильянуэва Руис и Гельмута Шольца, – Москве и Брюсселю необходимо сотрудничать, внести свой вклад в том числе в «укрепление демократии и правопорядка».

При этом парламентарии в свете создавшейся «напряженности, гонки вооружений» предлагают в корне переориентировать политику ЕС в отношении России. «Этот процесс должен начаться с честной оценки результатов текущей политики; критический анализ внутреннего развития и внешней политики России следует дополнить критическим анализом собственной политики», – уточняется в тексте.

Напомним, в четверг ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как перестановки в Евросоюзе повлияют на отношения России и Европы.