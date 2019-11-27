ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии

Путем голосования Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен сроком на пять лет. К исполнению обязанностей коллегия приступит с 1 декабря, однако без представителя от Великобритании.

Новый состав ЕК поддержал 461 евродепутат, «против» проголосовали 157, воздержались – 89, сообщает РИА «Новости».

Кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК Европарламент поддержал в июле. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как перестановки в Евросоюзе повлияют на отношения России и Европы.

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