Южнокорейские F-15 и F-16 сопроводили Ту-95 во время полета

Над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей выполнили полет два стратегических ракетоносца Ту-95МС. Их сопровождали японские и южнокорейские истребители, сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Полет продолжался более 10 часов, и на отдельных его этапах российские бомбардировщики сопровождались парой истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Минобороны подчеркивает, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты, которые проходят в строгом соответствии с Международными правилами. В октябре после одного из таких полетов Корея заявила, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО (KADIZ). Россия опровергла эти сведения.

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