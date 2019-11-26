Германский эксперт сказал, почему среди немцев портится отношение к США

«Вскоре отношения Германии и США могут еще ухудшиться. Требования, чтобы немцы оплачивали НАТО, угрозы санкциями, все это жителям Германии не по вкусу», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя итоги опроса, согласно которым две трети немцев считают отношения их страны с США плохими.

«Американцы не интересуются Германией и даже не знают о каких проблемах между двумя народами может идти речь, – сказал Александр Рар. – Это видно из итогов опроса. США зациклены на себе, они думают, что дальше все будет так, как и прежде».

Во вторник DW опубликовала результаты опроса, проведенного известным американским социологическим институтом Pew Research Center. Исследование, посвященное отношениям США и Германии, показало: три четверти американцев (75%) считают отношения двух стран хорошими, а две трети немцев (64%) – плохими. «Оптимизм в США, пессимизм в Германии», – отмечает по этому поводу DW.

Немецкое издание также обращает внимание на почти синхронно опубликованные результаты опроса, который провел германский фонд имени Кёрбера. Исследование показало: около 25% опрошенных немцев считают главной внешнеполитической проблемой для Германии отношения с США. При этом отношения с Россией главной проблемой считают лишь 8% респондентов. Особенно тревожат жителей Германии отношения с США после избрания Дональда Трампа, констатировали эксперты фонда Кёрбера.

Немцы почувствовали изменения в отношении США к Германии с тех пор, как Трамп пришел во власть, соглашается Александр Рар. Жесткий язык ультиматумов, опасения возможных экстерриториальных санкций со стороны США в адрес немецких фирм – все это тревожит жителей Германии и настраивает их против США, констатирует немецкий политолог.

«Немцы всегда рассматривали американцев, как союзников, а не как начальников и командиров. Сегодня США приказывают Германии как жить, как вести свою энергетическую политику, поэтому возрастает уровень антиамериканизма. Немцы думали, что американцы, это добрый Дядя Сэм, который во всем помогает Германии. А сейчас требования, ультиматумы, в том числе по поводу строительства «Северного потока», угрозы санкциями – это для немцев неожиданно», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, США активно принимают участие в мировых конфликтах, а нынешние немцы – пацифисты, поэтому растет негативное отношение к американской внешней экспансии, акцентировал Рар. По его оценке, особенно сильны такие настроения на востоке Германии. Немцам Америка Трампа напоминает сегодня Советский Союз, который пытается сделать Германию зависимым государством, полагает собеседник.

«Плюс пресса. У нас не пишут плохо про США, но негативных статей про Трампа хватает. На страницах газет президент США представляется как некий монстр, которого надо срочно убрать от власти», – поделился политолог.

Поэтому, несмотря на то, что 55% немцев убеждены, что надо оставаться в дружбе с США, для либеральных кругов очень тревожно, что больше 30% (треть населения страны) придерживается другого мнения, ссылается на данные социологов Рар. При этом 7% говорят, что надо искать связи с Китаем и Россией. Этот процент считается тоже очень высоким, отметил собеседник.

«То, что происходит сегодня, это еще не стратегический поворот Германии, но уже серьезные изменения. Три-четыре года назад такое представить себе было невозможно. Я думаю, уже в ближайшем будущем отношения двух стран могут испортиться еще сильнее. При этом немецкие элиты по-прежнему убеждены, что от США отходить нельзя. Ни Россия, ни Китай не являются сегодня альтернативой США в глазах широких слоев населения Германии», – резюмировал Александр Рар.

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