Подросток помешал педофилу похитить девочку в Иркутске

В Иркутске подросток и случайный прохожий помешали подозреваемому украсть и изнасиловать девятилетнюю девочку, сообщает СУ СК по региону.

Подозреваемый, находясь в районе торговых складов на своем автомобиле Toyota Vista, увидел девочку, вышел из машины и силой усадил ее в салон, сообщается на сайте ведомства.

«По счастливой случайности крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девятилетнюю девочку. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления», – отмечает СК.

Полиция разослала ориентировку, через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

«Следователями СК установлено, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года», – пояснило ведомство.

На данный момент 48-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Похищение несовершеннолетнего», суд отправил его под арест.

В сентябре в Марий Эл следователи завершили расследование дела против 44-летнего педофила, обвиняемого в похищении и изнасиловании пятилетней девочки.