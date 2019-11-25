В российскую армию вместо отечественных радиостанций поставляли дешевые китайские аналоги

При поставке в войска российских радиостанций их заменяли на дешевые китайские аналоги, сообщает Главная военная прокуратура.

«Установлено, что при исполнении государственного контракта, заключенного с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО «Компас-Р» в 2016 году поставило в войска дешевые аналоги, изготовленные в Китае, которые не соответствовали техническим требованиям, предъявляемым к этим изделиям», – сообщается на сайте ведомства.

Ущерб составил более 1 млн рублей, отмечает прокуратура.

По материалам прокурорской проверки Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Газета ВЗГЛЯД писала, как происходили кражи денег, выделявшихся на строительство космодрома Восточный.