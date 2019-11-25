Заммэра Славянска выгнали из местного бара за требование переключить песню Газманова

Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана выгнали из местного бара за требование выключить песню Олега Газманова о российских офицерах, пишут СМИ.

Рубан возмутился тем, что в заведении включили песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры», он потребовал переключить композицию, но ему отказали, пишет РЕН-ТВ.

«На требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах у моей супруги», – пояснил чиновник.

Позднее в своем Facebook заммэра уточнил, что у него возникли претензии к бару, поскольку в песнях Газманова якобы пропагандируется российская армия и российские военные.

«Именно эта страна (Россия – прим. ВЗГЛЯД) лишила Украину территорий, развязала, контролирует и поддерживает военный конфликт на Донбассе, который повлек за собой десятки тысяч смертей украинцев и миллионы вынужденных переселенцев. И именно эту армию и руководство этой страны лично я виню в прилете ко мне в дом двух снарядов летом 2014 года. Я не националист, и у меня всегда были непростые отношения с ними, но я патриот своей страны», – добавил чиновник.

Он отметил, что претензии к действиям охраны и к владельцам заведения были сняты «после предметного разговора о гражданской позиции владельцев и заверения, что охрана клуба принесет извинения за инцидент».

В августе украинцы устроили скандал из-за флага России в испанском отеле.