Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия не увольняется, а переходит с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Лео Антонович Бокерия, наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции «директор центра» на позицию «президент центра», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что после 70 лет для особо заслуженных представителей отрасли есть возможность занимать знаковые почетные должности, которые позволяют продолжать и лечебную, и образовательную, и административную работу, воспитывать новое поколение врачей.

«Лео Антонович остается работать в должности президента... Будут созданы все условия, чтобы так же комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал», – подчеркнула Скворцова.

Ранее СМИ сообщили, что Скворцова якобы подписала заявление об увольнении Бокерии.

Российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР (ныне Очамчыра, Абхазия).

В 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне университет) имени Сеченова, в 1968 году завершил учебу в аспирантуре на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии под руководством академика Владимира Кованова. Доктор медицинских наук (1973).

С 1968 года Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 1974-1977 годах он руководил лабораторией гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением). В 1977-1993 годах работал заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.

С сентября 1994 года – исполняющий обязанности, с ноября 1994 года – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) имени Бакулева. С 1994 года является председателем ученого совета и председатель диссертационного совета НЦССХ имени Бакулева.

В феврале 1994 года Бокерия был избран действительным членом Российской академии медицинских наук. С 2003 года – член президиума РАМН. С 2011 года является академиком Российской академии наук.

Лео Бокерия выполняет весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии. Им было создано первое в стране специализированное отделение тахиаритмий. Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями. Бокерия является инициатором минимально инвазивных операций на сердце, в том числе с применением трехмерного отображения операционного поля для повышения безопасности самой операции.

Совместно с физиками Бокерия разработал выполнение операций и внедрил в практику трансмиокардиальную лазерную реваскуляризацию (ТМЛР) миокарда с использованием отечественного углекислотного лазера, а впоследствии и эксимерного лазера у наиболее тяжелого контингента больных ишемической болезнью сердца. Также Бокерия первым применил интраоперационное использование ТМЛР при аорто-коронарном шунтировании.

Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1999), орденами Святого благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца «За дела милосердия» (1999), Преподобного Сергия Радонежского II степени (2001), Святого благоверного князя Даниила Московского (2008) Русской православной церкви.

Международным признанием трудов Бокерии является избрание его действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской академии наук (1997), членом факультетов ряда регулярных международных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий журналов в США, Великобритании.

В 1998 году он был избран почетным членом Американского колледжа хирургов – самого высокого титула в хирургической иерархии. С 2003 года Бокерия является членом президиума (консул) Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов.