Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии Бакулева

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...

Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
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Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
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              Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии Бакулева

              25 ноября 2019, 13:55

              Текст: Алина Назарова

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              Кардиохирург Лео Бокерия не увольняется, а переходит с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

              «Лео Антонович Бокерия, наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции «директор центра» на позицию «президент центра», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».

              Она пояснила, что после 70 лет для особо заслуженных представителей отрасли есть возможность занимать знаковые почетные должности, которые позволяют продолжать и лечебную, и образовательную, и административную работу, воспитывать новое поколение врачей.

              «Лео Антонович остается работать в должности президента... Будут созданы все условия, чтобы так же комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал», – подчеркнула Скворцова.

              Ранее СМИ сообщили, что Скворцова якобы подписала заявление об увольнении Бокерии. 

              Российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР (ныне Очамчыра, Абхазия).

              В 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне университет) имени Сеченова, в 1968 году завершил учебу в аспирантуре на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии под руководством академика Владимира Кованова. Доктор медицинских наук (1973).

              С 1968 года Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 1974-1977 годах он руководил лабораторией гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением). В 1977-1993 годах работал заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.

              С сентября 1994 года – исполняющий обязанности, с ноября 1994 года – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) имени Бакулева. С 1994 года является председателем ученого совета и председатель диссертационного совета НЦССХ имени Бакулева.

              В феврале 1994 года Бокерия был избран действительным членом Российской академии медицинских наук. С 2003 года – член президиума РАМН. С 2011 года является академиком Российской академии наук.

              Лео Бокерия выполняет весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии. Им было создано первое в стране специализированное отделение тахиаритмий. Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями. Бокерия является инициатором минимально инвазивных операций на сердце, в том числе с применением трехмерного отображения операционного поля для повышения безопасности самой операции.

              Совместно с физиками Бокерия разработал выполнение операций и внедрил в практику трансмиокардиальную лазерную реваскуляризацию (ТМЛР) миокарда с использованием отечественного углекислотного лазера, а впоследствии и эксимерного лазера у наиболее тяжелого контингента больных ишемической болезнью сердца. Также Бокерия первым применил интраоперационное использование ТМЛР при аорто-коронарном шунтировании.

              Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1999), орденами Святого благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца «За дела милосердия» (1999), Преподобного Сергия Радонежского II степени (2001), Святого благоверного князя Даниила Московского (2008) Русской православной церкви.

              Международным признанием трудов Бокерии является избрание его действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской академии наук (1997), членом факультетов ряда регулярных международных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий журналов в США, Великобритании.

              В 1998 году он был избран почетным членом Американского колледжа хирургов – самого высокого титула в хирургической иерархии. С 2003 года Бокерия является членом президиума (консул) Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов.


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