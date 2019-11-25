Александрийское подворье в Москве приостановило работу из-за признания ПЦУ

Работа подворья Александрийского патриархата в Москве приостановлена в связи с признанием этой Церковью украинских раскольников, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«В связи с состоявшимся 8 ноября признанием раскольнической «православной церкви Украины» Александрийским патриархатом функционирование подворья Александрийской церкви при московском храме Всех святых на Кулишках приостановлено», – сказал Балашов, передает РИА «Новости».

Согласно резолюции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «окончательное решение о деятельности подворья будет принято Священным синодом».

Ранее РПЦ анонсировала проведение заседание Священного синода на тему позиции Русской церкви в связи с признанием Александрийским патриархатом раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

Как ожидается, заседание Синода Русской православной церкви состоится в декабре.

Напомним, ПЦУ, созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских раскольнических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви.