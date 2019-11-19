Священный Синод РПЦ соберется обсудить демарш Александрийского патриархата

В Даниловом монастыре в Москве 22 ноября состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (РПЦ), сообщила пресс-служба РПЦ.

«22 ноября 2019 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви», – говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Ожидается, что на заседание будет обсуждаться позиция Русской церкви в связи с признанием Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает РИА «Новости».

Раскольническая Православная церковь Украины, созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских раскольнических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви.

По словам замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, такое решение Александрийского патриархата «делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви», однако, «дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата».

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