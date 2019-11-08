РПЦ уберет из богослужений упоминание признавшего ПЦУ патриарха Александрийской церкви

В РПЦ сообщили, что из-за решения патриарха Александрийского Феодора признать руководителя раскольнической «Православной церкви Украины» Епифания Думенко и внести его имя в диптихи Александрийской церкви стало невозможным дальнейшее поминовение Феодора при патриарших богослужениях в РПЦ.

«С глубокой скорбью Русская православная церковь восприняла известие о решении патриарха Александрийского Феодора II признать руководителя раскольничьей «Православной церкви Украины» и внести его имя в священные диптихи Александрийской церкви. Это решение делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви», – сказал замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата».

Напомним, молитвенное поминовение глав поместных православных церквей в соответствии с их местом в диптихе – перечне поместных церквей – говорит о признании поместной церкви и воплощением единства православной церкви.

Ранее в пятницу ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью.