ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских раскольнических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви – одной из 15 общепризнанных поместных церквей.

«С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые <...> помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины», – сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

Таким образом, как считают в ПЦУ, Александрийский патриархат присоединился к признанию ее автокефалии вслед за Элладской православной церковью.

В свою очередь греческое агентство церковных новостей «Ромфеа» подтверждает, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу на литургии в Каире впервые помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

«Александрийский патриархат, похоже, стал второй церковью, которая официально признала автокефальную церковь Украины спустя несколько дней после ее признания Элладской церковью», – передает ТАСС текст сообщения греческого информагентства.

Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат – автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию она основана апостолом Марком, а с 1920-х годов ведет активную миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке.

Напомним, в октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ. РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом заявил, что США пытаются продвигать раскол во всем православном мире.