Лавров обвинил США в продвижении раскола в православном мире

США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

По его словам, США создают условия для дискуссии вокруг признания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), тем самым продвигая раскол, передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что до того, как глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всея Греции Иероним направил «мирное письмо» главе ПЦУ Епифанию, в Афины приезжал госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Помпео «не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот вопрос».

«Глава раскольнической ПЦУ Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможным без прямой поддержки США», – добавил министр.

При этом Лавров отметил, что в Москве не видели официального признания Элладской православной церковью автокефалии ПЦУ, а только слышали о письме архиепископа Иеронима.

Дипломат уточнил, что церковный вопрос не станет препятствием для межгосударственных отношений России и Греции.

Министр подчеркнул, что у России «нет никакого желания искусственно создавать проблемы и препятствия для развития сотрудничества во всех областях».

Напомним, в октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ. РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.