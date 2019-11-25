Путин выразил соболезнования в связи с кончиной филолога Вербицкой

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной филолога Людмилы Вербицкой, это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась. Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне в Петербурге умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

Напомним, ранее в понедельник СМИ сообщали, что Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

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