Президент СПБГУ Людмила Вербицкая умерла в Петербурге

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), бывший ректор вуза Людмила Вербицкая умерла, сообщили в университете.

«Людмила Алексеевна ушла из жизни», – приводит РИА «Новости» слова источника.

По словам представителя вуза, о времени и месте похорон будет известно позднее.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году – докторскую диссертацию на тему «Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)». Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь Людмила Алексеевна прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.

Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года – деканом филологического факультета, в 2011 году – почетным профессором СПбГУ.

В октябре 2013 года Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования.

Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин наградил Вербицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.