Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ

Пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году, заявил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

«Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будет заложено сразу две подводные лодки», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.

Напомним, ранее в понедельник «Адмиралтейские верфи» передали Тихоокеанскому флоту первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.

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