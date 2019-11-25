Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали ТОФ

«Адмиралтейские верфи» передали Тихоокеанскому флоту первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.

«Эта замечательная серия кораблей продолжается. Подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию. <...> Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день - замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту, который давно ждет обновления подводного флота», – передает ТАСС слова первого заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского.

Всего для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будет построено шесть подлодок проекта 636.3. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота.

Напомним, 3 октября гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что в октябре госиспытания будут проведены, а до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи.

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