На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.

Он заявил, что вещание будет осуществляться на базе канала UATV. Чиновники ведут переговоры о наличии на ТВ контента украинских телевизионных групп. На эти цели предусмотрено 440 млн гривен, сообщает «Страна».

«На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть», – сказал министр.

Также он допустил, что телеканал будет вещать и на украинском, и на русском языке. Канал будет информационно-развлекательным.

В октябре Бородянский говорил, что через три месяца на Украине будет запущен новый государственный украинский русскоязычный канал для борьбы с дезинформацией.

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