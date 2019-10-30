На Украине решили запустить «мощный» русскоязычный канал

Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский заявил, что через три месяца будет запущен новый государственный украинский русскоязычный канал для борьбы с дезинформацией.

«Будет мощный канал через три месяца. Концепция постоянно развивается», – сказал Бородянский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.

Министр сообщил, что телеканал будет создан на базе иновещания, а его целью будет «борьба с дезинформацией». Однако, согласно закону об иновещании, 50% контента телеканала должны быть на английском языке.

Бородянский также отметил, что вещание будет рассчитано на жителей неподконтрольного Донбасса. «Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть, какая страна изнутри, что у нас происходит», – добавил он.

Напомним, в июле 2019 года в команде Зеленского предложили для усиления позиций государства в информационной борьбе создать всемирный русскоязычный канал.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный канал безумием.