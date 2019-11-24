Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский явился на встречу с моряками, надев форму с шевроном, на котором изображен череп, сообщил украинский волонтер Роман Доник.

Встреча произошла в военной гавани в Очакове, куда доставили возвращенные Россией катера, передает РИА «Новости».

Доник в Facebook сообщил, что шеврон 72-й бригады ВСУ Зеленский получил в подарок во время визита в Луганскую область Украины.

Волонтер вспомнил, что предшественник Зеленского на должности президента Петр Порошенко тоже пытался изображать «крутого воина», но проделал «работу над ошибками», когда его освистали за ношение тактической кобуры.

«То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», – заявил Доник.

На шевроне 72-й бригады ВСУ изображен череп, а также присутствует надпись «Украина или смерть» – девиз воинского формирования УНР «Черные запорожцы».

Напомним, в Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, задержанные за нарушение границы, якобы сняла с кораблей «даже унитазы».

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