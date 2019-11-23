Барнаульский фотограф Волобуев пропал в Москве

Известный алтайский фотограф Александр Волобуев пропал в Москве, куда он приехал на съезд Союза фотохудожников.

«Волобуев Александр Павлович. Уехал на съезд в Москву из Барнаула – и до сих пор о нем нет никаких известий. Если кто-то контактировал с ним на съезде, отзовитесь», – сказано на сайте Союза фотохудожников.

Там отмечено, что важна информация о том, во что он был одет, где останавливался и где его видели в последний раз.

Отмечается, что Волобуев был в Москве 16 ноября, а на следующий день должен был вернуться в Барнаул, однако не улетел, а его телефон находится вне зоны доступа.

Ранее в Москве нашли пропавшую несколько дней назад редактора агентства «Интерфакс».