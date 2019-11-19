Стало известно, как нашли пропавшую редактора «Интерфакса»

Пропавшая в Москве редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова была найдена на территории храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино.

Как сообщает Life, Игнатову заметил волонтер, точнее, торчащие из щели здания ее ноги. По неподтвержденным данным, журналистка провела там два дня. Когда девушку достали, она безостановочно повторяла: «мне это кажется, кажется, кажется».

Журналистку доставили в больницу.

Напомним, ранее в понедельник СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой в Москве. Позднее сообщалось, что полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову, жизни девушки ничто не угрожает.