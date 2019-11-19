Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову, жизни девушки ничто не угрожает, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», – передает РИА «Новости» слова Титова.

Напомним, ранее в понедельник СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой в Москве.