После исчезновения редактора «Интерфакса» завели дело об убийстве

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – передает ТАСС слова Ивановой.

Напомним, в понедельник Георгий Спиров рассказал, что в Москве пропала редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, на связь девушка не выходила с 17 ноября.