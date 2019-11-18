Журналистка информационного агентства пропала в Москве

В Москве пропала редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова на связь девушка не выходила с 17 ноября, рассказал ее коллега Георгий Спиров.

«Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет. Неизвестно, что и как. Просили ее маму держать нас в курсе. Пока никакой информации не поступает. Пытаемся что-то узнать, но безуспешно», – рассказал Спиров РИА «Новости».

Ранее в Москве пропала актриса Мария Стерникова, позже женщина была найдена в одной из столичных больниц.