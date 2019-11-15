Актриса Мария Стерникова найдена в больнице

Волонтеры движения «Лиза Алерт» нашли мать актера Александра Носика, актрису Марию Стерникову в больнице, рассказала представитель артиста Кира Железняк.

«Да это Мария Александровна, ее опознала сиделка и забрала домой. Александр был не в Москве, он не успел доехать. Хочется сказать огромное спасибо волонтерам движения «Лиза Алерт», – рассказала Железняк РИА «Новости».

Напомним, 75-летняя Стерникова пропала в Москве 14 ноября. Женщина страдает болезнью Альцгеймера, она ушла в неизвестном направлении во время прогулки, когда сиделка отвлеклась на собаку. Позже появились сообщения, что в больнице найдена похожая по описанию женщина.