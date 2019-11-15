Актриса Мария Стерникова пропала в Москве

В Москве пропала 75-летняя актриса театра и кино, мать актера Александра Носика Мария Стерникова, страдающая болезнью Альцгеймера, сообщил источник в оперативных службах.

Сообщение о ее пропаже поступило вечером 14 ноября. «Сиделка М.Стерниковой заявила, что вместе с подопечной вышла на ул. Зоологическая погулять с собакой, но на какое-то время отвлеклась на питомца и обнаружила, что актриса ушла в неизвестном направлении», – сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

У актрисы при себе не было мобильного телефона, на данный момент женщину разыскивают оперативные службы.

Мария Стерникова около 30 лет прослужила в Малом театре, она также снималась в кино. В числе ее работ: «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь», «Нежность». Является матерью российского актера Александра Носика.

Ранее сообщалось, что пропавшая голливудская актриса Мисти Апхэм была найдена мертвой.