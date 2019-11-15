Похожая по описанию на пропавшую актрису Стерникову женщина найдена в Москве

В одной из столичных больниц найдена женщина, похожая по описанию на актрису Марию Стерникову, которая пропала накануне вечером, сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимир Качур.

«Пока не подтвердили. Есть человек в больнице, который очень похож на нее по одежде и по внешнему описанию. Мы прекратили активные поисковые работы, но бывают чудовищные совпадения, поэтому ждем подтверждения родственников», – сказал Качур РИА «Новости».

Мать актера Александра Носика пропала в Москве 14 ноября. Женщина страдает болезнью Альцгеймера, она ушла в неизвестном направлении во время прогулки, когда сиделка отвлеклась на собаку.