Против СБУ на Украине открыто расследование из-за слежки за депутатами

Государственное бюро расследований Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

СМИ сообщали, что департамент «К» СБУ следил за депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Депутаты обратились в Государственное бюро расследований Украины, которое открыло уголовное дело, сообщается на сайте партии.

ГБР «внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками» СБУ.

Среди тех, за кем следила СБУ назван и председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Партия подчеркивает, что Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутатов, то есть против них нельзя было вести оперативно-розыскные действия.

Напомним, суд на Украине обязал возбудить дело по факту возможной госизмены главы СБУ Ивана Баканова.

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