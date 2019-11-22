Польша и Украина стали лидерами Европы по уровню антисемитизма

Польша заняла первое место в рейтинге европейских стран по уровню антисемитских настроений, свидетельствует исследование, проведенное базирующейся в Нью-Йорке Антидиффамационной лигой (ADL). Украина оказалась на втором месте в списке, однако за последние годы такие взгляды среди населения значительно распространились.

Согласно опросу ADL (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям), который проводился в 14 европейских странах, примерно каждый четвертый житель Европы придерживается антисемитских убеждений, причем такие взгляды становятся все более распространенными в восточных странах континента, передает Associated Press.

Так, антисемитские настроения в Польше возросли до 48% с 37% в 2015 году. На Украине рост оказался еще выше: в настоящее время такого взгляда придерживаются 46% населения (32% в 2016 году).

Антисемитские взгляды в Венгрии мало изменились, но остались на высоком уровне, увеличившись с 40% до 42%.

В Западной Европе, как показало исследование, антисемитские взгляды находятся либо на стабильном уровне, либо снижаются. Так, в Великобритании, Испании, Нидерландах, Италии, Германии и Австрии такие настроения стали менее распространены. В Дании зафиксирован рост антисемитизма с 8% до 10%, в Бельгии – с 21% до 24%. Во Франции показатель не изменился и остался на уровне 17%, а в Швеции он составляет 4%.

Уровень враждебного отношения к евреям снизился в Италии (с 29% до 18%) и Австрии (с 28% до 20%).

Также, согласно результатам исследования, 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян придерживаются мнения, что евреи обладают слишком большим влиянием и властью.

В Западной Европе широко распространено мнение, что евреи более лояльны Израилю, чем своей стране. Доля разделяющих эту позицию варьируется от 32% респондентов во Франции до 62% в Испании.

Уточняется, что опрос проводился в период с 15 апреля по 3 июня на фоне обеспокоенности по поводу антисемитских нападений в Европе. Погрешность измерений может составлять 4,4%.

Ранее Всемирный еврейский конгресс опубликовал результаты исследования, согласно которому 41% граждан Германии считают, что евреи «слишком много говорят о Холокосте».

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