Француза оштрафовали на 100 евро за милостыню

В Тулузе француза, который подал женщине милостыню, оштрафовали на 100 евро, сообщают СМИ.

Мужчина получил горсть мелочи из билетного автомата на вокзале. В это время к нему подошла нищенствующая женщина с ребенком, которой он и отдал мелочь.

При этом он проигнорировал предупреждение железнодорожной полиции о запрете попрошайничества. В результате мужчине выписали квитанцию на 100 евро штрафа, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 3 Occitanie.

Он заявил, что не собирается выплачивать такую сумму за небольшую милостыню и намерен обжаловать решение о штрафе. Более того, мужчина заявляет, что деньги дал по собственной инициативе.

В Национальной компании французских железных дорог назвали решение правоохранителей «бестактным» и обещали отменить штраф.