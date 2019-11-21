РПЦ поддержала идею провести совещание предстоятелей церквей

Московский патриархат поддерживает предложение Иерусалимского патриарха Феофила провести совещание глав Церквей по ситуации в православном мире, сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Русская православная церковь поддерживает все усилия, направленные к развитию диалога Поместных православных церквей, к братскому совместному обсуждению сложных вопросов церковной жизни, вызывающих разногласия и даже разделения», – сказал Балашов, передает РИА «Новости».

По его словам, альтернативы, кроме начала прямого диалога, этому варианту нет.

Балашов обратил внимание, что с инициативой выступил именно предстоятель древнейшей православной церкви, которая является «изначальной колыбелью христианства и матерью всех впоследствии возникших поместных церквей, включая древние патриархаты».

«Приятно, что это предложение было озвучено в Москве, в храме Христа Спасителя, после совместного совершения литургии двумя патриархами. Восстановление и защита единства православного мира, канонического строя церкви – важнейшая задача», – подчеркнул представитель РПЦ.

Ранее РПЦ анонсировала проведение заседание священного синода на тему позиции Русской церкви в связи с признанием Александрийским патриархатом раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним. ПЦУ, созданная в прошлом году под эгидой Константинополя на базе ряда украинских раскольнических религиозных структур, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви.