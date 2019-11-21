Силовым ведомствам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон, согласно которому силовики получат право уничтожать дроны-нарушители; инициатива исходила от депутатов «Единой России» Василия Пискарева, Александра Хинштейна, Эрнеста Валеева, Адальби Шхагошева, Анатолия Выборного и других.

Сбивать незаконно используемые беспилотники смогут шесть ведомств: ФСО, Росгвардия, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН. Проект закона был внесен в Госдуму в январе этого года, сообщает РИА «Новости».

Ранее зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн уточнил, что закон позволяет силовикам сбивать беспилотники в «конкретных ситуациях». Он подчеркнул, что необходимо сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы их применения.