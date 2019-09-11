Госдума одобрила законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Госдума в первом чтении приняла проект закона, который дает полицейским, Росгвардии и спецслужбам право в случае необходимости идентифицировать управляющего дроном человека и сбивать аппарат.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн уточнил, что закон позволяет силовикам сбивать беспилотники в «конкретных ситуациях», передает ТАСС.

«Это места проведения массовых и публичных мероприятий. Это необходимость обеспечения безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, это обеспечение проведения оперативно-разыскных, следственных мероприятий и контртеррористических операций», – уточнил депутат.

Согласно проекту, новые полномочия также распространятся на ФСБ, ФСО и СВР. Силовые ведомства смогут «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве», чтобы защитить граждан при проведении спецопераций, оперативно-разыскных мероприятий. При этом ведомства смогут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами, повреждать и уничтожать их.

«Поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях. Наша задача – сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы их применения», – пояснил один из авторов законопроекта Василий Пискарев.

Напомним, ранее в Госдуме предложили разрешить полиции сбивать беспилотники во время массовых мероприятий.