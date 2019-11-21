Генератор паролей Сбербанка посоветовал клиенту «убивать евреев»

Сбербанк намерен пересмотреть процесс формирования кодов для смс-рассылки после того, как клиент сообщил о получении пароля «плачь и убивай евреев», сообщили в пресс-службе банка.

«Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов», – заявили изданию «Подъем» в Сбербанке.

«В год мы формируем около 13 млрд паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника», – говорится в заявлении.

Напомним, клиент Сбербанка Александр Шишов сообщил, что получил смс с предложением по кредиту, в котором был указан код – «CRYVKILLJEWS» (в переводе с англ. – «плачь и убивай евреев»).

Сначала Сбербанк заявил, что скриншот этого сообщения является недостоверным, однако позднее признал, что это не фотошоп, и принес извинения.

«Простите, что мы вам не поверили. Это и правда никакой не фотошоп. Сами удивлены, но эта ситуация – чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась рекламная кампания «Билайна» с фразой «Каждому свое», имеющей устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом и связанной с концентрационным лагерем Бухенвальд. Интернет-пользователи выступили с резкой критикой в адрес компании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое».