Соцсети возмутила «чудовищная» реклама «Билайна» со Светлаковым

Оператор сотовой связи «Билайн» запустил рекламную кампанию с фразой «Каждому свое», имеющей устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом и связанной с концентрационным лагерем Бухенвальд; интернет-пользователи выступили с резкой критикой в адрес компании.

«Каждому свое с тарифом «ВСЕмое!» – гласит слоган на рекламном плакате «Билайна» с изображением актера Сергея Светлакова.

«Не занят слоган «Работа делает свободным». Впервые пожалел, что у меня не «Билайн». Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие», – написал в Facebook литературовед, телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский.

«Нацистский лозунг «Каждому свое» зудит под серой кожей маркетолога-идиота регулярно», – заметил в свою очередь владелец газет The Moscow Times, «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency» Демьян Кудрявцев. «Это как «Можем повторить» – шелуха, слова, которые ничего не значат, и повторить они не могут, и никакого «каждого» они себе не представляют. Это как кофе среднего рода, рано или поздно с этим придется смириться», – посетовал он.

«Мне кажется, можно делать ставки, в каком году появится слоган «Труд делает свободным», – пишет Сергей Кузнецов.

«Не удивлюсь слогану «Билайн делает свободным» или «На свободу с Билайном», – пишет Wladimir Obrossov.

«Одна страна, один народ, один оператор», – добавляет Андрей Янпольский, напоминая о девизе Третьего рейха «Один народ, одна империя, один вождь».

«Этот слоган памятен, под аркой с ним сгинуло много людей!» – пишет Андрей Мороз.

«И «Мин ГБ» напоминает о Министерстве государственной безопасности», – написал Anton Ignatenko, обращая внимание на буквы в руках у Светлакова. «Думаю, что все они прекрасно знают и понимают. Сознательно так привлекают внимание (успешно)», – добавил он.

«Полосатая майка (желто-черная на Светлакове – прим. ВЗГЛЯД) подчеркивает замысел автора», – пишет Sergey Afonin. «На их сайте предлагают еще красивый номер выбрать...» – добавляет он.

«История длинная. История замывается и забывается, слова стремятся к своему собственному смыслу, без исторических коннотаций», – пишет Дмитрий Сергеев.

Есть и те, кто считает использование лозунга допустимым, по крайней мере на русском языке. «Мне кажется, что на русском языке никаких таких ассоциаций нет. (По-латыни тоже.) Если бы по-немецки написали, можно было бы думать», – говорится в сообщении Victor Sonkin.

«Такие ассоциации есть для тех, кто книжки читал. В России они пока еще есть», – возражает Maria Bakun.

Журналист Екатерина Шергова опубликовала ответ «Билайна» на ее вопрос об использовании такого слогана. «Каждому свое – общеупотребимая фраза. В русском языке это выражение широко используется и не несет само по себе негативного контекста», – говорится в заявлении оператора.

Надпись «Каждому свое» (Jedem das Seine) была сделана немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд – один из крупнейших на территории Германии, уничтожать людей в котором начали уже с лета 1937 года. За время существования в лагере было заключено около 250 тыс. человек. Число жертв лагеря оценивается примерно в 56 тыс. узников. Бухенвальд имел 138 концлагерей-филиалов.

В октябре 2015 года в центре скандала из-за использования этого лозунга оказалась компания «Яндекс». «Мы хотели запустить «Яндекс.Радио» со слоганом «Каждому свое». Потому что персонализируется и оно. Но не вышло – коннотация оказалась слишком сильной. Мало кто мог точно объяснить, что плохого в этом варианте. Но все чувствовали подвох», – написал один из копирайтеров компании Александр Стародубцев. В соцсетях тогда также появилось множество комментариев с критикой в адрес сотрудников компании. Многие шутили на тему «сотрудникам «Яндекса» запрещают пользоваться Google».