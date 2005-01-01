Соцсети возмутила «чудовищная» реклама «Билайна» со Светлаковым

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Соцсети возмутила «чудовищная» реклама «Билайна» со Светлаковым

             21 мая 2018, 08:45
          Фото: кадр из видео

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          Оператор сотовой связи «Билайн» запустил рекламную кампанию с фразой «Каждому свое», имеющей устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом и связанной с концентрационным лагерем Бухенвальд; интернет-пользователи выступили с резкой критикой в адрес компании.

          «Каждому свое с тарифом «ВСЕмое!» – гласит слоган на рекламном плакате «Билайна» с изображением актера Сергея Светлакова.

          «Не занят слоган «Работа делает свободным». Впервые пожалел, что у меня не «Билайн». Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие», – написал в Facebook литературовед, телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский.

          «Нацистский лозунг «Каждому свое» зудит под серой кожей маркетолога-идиота регулярно», – заметил в свою очередь владелец газет The Moscow Times, «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency» Демьян Кудрявцев. «Это как «Можем повторить» – шелуха, слова, которые ничего не значат, и повторить они не могут, и никакого «каждого» они себе не представляют. Это как кофе среднего рода, рано или поздно с этим придется смириться», – посетовал он.

          «Мне кажется, можно делать ставки, в каком году появится слоган «Труд делает свободным», – пишет Сергей Кузнецов.

          «Не удивлюсь слогану «Билайн делает свободным» или «На свободу с Билайном», – пишет Wladimir Obrossov.

          «Одна страна, один народ, один оператор», – добавляет Андрей Янпольский, напоминая о девизе Третьего рейха «Один народ, одна империя, один вождь».

          «Этот слоган памятен, под аркой с ним сгинуло много людей!» – пишет Андрей Мороз.

          «И «Мин ГБ» напоминает о Министерстве государственной безопасности», – написал Anton Ignatenko, обращая внимание на буквы в руках у Светлакова. «Думаю, что все они прекрасно знают и понимают. Сознательно так привлекают внимание (успешно)», – добавил он.

          «Полосатая майка (желто-черная на Светлакове – прим. ВЗГЛЯД) подчеркивает замысел автора», – пишет Sergey Afonin. «На их сайте предлагают еще красивый номер выбрать...» – добавляет он.

          «История длинная. История замывается и забывается, слова стремятся к своему собственному смыслу, без исторических коннотаций», – пишет Дмитрий Сергеев.

          Есть и те, кто считает использование лозунга допустимым, по крайней мере на русском языке. «Мне кажется, что на русском языке никаких таких ассоциаций нет. (По-латыни тоже.) Если бы по-немецки написали, можно было бы думать», – говорится в сообщении Victor Sonkin.

          «Такие ассоциации есть для тех, кто книжки читал. В России они пока еще есть», – возражает Maria Bakun.

          Журналист Екатерина Шергова опубликовала ответ «Билайна» на ее вопрос об использовании такого слогана. «Каждому свое – общеупотребимая фраза. В русском языке это выражение широко используется и не несет само по себе негативного контекста», – говорится в заявлении оператора.

          Надпись «Каждому свое» (Jedem das Seine) была сделана немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд – один из крупнейших на территории Германии, уничтожать людей в котором начали уже с лета 1937 года. За время существования в лагере было заключено около 250 тыс. человек. Число жертв лагеря оценивается примерно в 56 тыс. узников. Бухенвальд имел 138 концлагерей-филиалов.

          В октябре 2015 года в центре скандала из-за использования этого лозунга оказалась компания «Яндекс». «Мы хотели запустить «Яндекс.Радио» со слоганом «Каждому свое». Потому что персонализируется и оно. Но не вышло – коннотация оказалась слишком сильной. Мало кто мог точно объяснить, что плохого в этом варианте. Но все чувствовали подвох», – написал один из копирайтеров компании Александр Стародубцев. В соцсетях тогда также появилось множество комментариев с критикой в адрес сотрудников компании. Многие шутили на тему «сотрудникам «Яндекса» запрещают пользоваться Google».


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