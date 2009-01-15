Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно?

Как говорил светлой памяти Виктор Степанович Черномырдин, «никогда такого не было – и вот опять». Крупная компания решила, что словосочетание с ворот Бухенвальда «Каждому свое» лучше всего подходит для описания их нового продукта.

На этот раз погорел «Билайн» и его вечное рекламное лицо юморист Сергей Светлаков – именно он произносит сакраментальную фразу и красуется на плакатах, где пользователям предлагается «Каждому свое».

Дискуссия в соцсетях по поводу «нового-старого» слогана чем-то напомнила спор про слово «Янни» или «Лорел». Каждый слышит свое и не понимает, как кто-то может слышать другое.

К счастью, большинство пока что все-таки понимает, что, несмотря на то что свастика – древний солярный символ, использовавшийся с незапамятных времен в искусстве множества народов, а фраза «Каждому свое» – базовый принцип римского права, лучше их лишний раз публично не демонстрировать.

Но существует довольно активное меньшинство, возглавляемое пиарщиками «Билайна», считающими, что «Каждому свое» – общеупотребимая фраза; в русском языке это выражение широко используется и не несет само по себе негативного контекста».

Действительно, в русском языке эта фраза, как и «Труд освобождает» или «Одна страна, один народ, один вождь», сама по себе никакого негативного смысла не несет. Но в современной культуре, особенно в общественной и политической, все решает контекст.

А контекст вполне однозначен – это национал-социализм, самое человеконенавистническое учение XX века, погубившее миллионы жизней. И от «Каждому свое» – один очень маленький шаг до прославления «крови и почвы» и размышлений о «расширении жизненного пространства».

Собственно, именно это мы видим на Украине. Грань между факельными шествиями с портретами массовых убийц и идеологов массовых убийств и заявлениями чиновников о «генетической неполноценности» русских – и антисемитизмом дипломатов крайне тонка, и её постоянно прорывает.

Именно поэтому в Германии ограничения даже на намеки на национал-социализм наиболее жестки. И, кстати, фраза «Каждому свое», которую пытались использовать в своей рекламе и финская Nokia, и американский McDonalds, и многие другие, в Германии считается пропагандой нацизма наряду с «древним солярным знаком» свастикой.

Сложно сказать, чего больше в рекламе «Билайна», вновь наступившего на эти грабли: исторической безграмотности (а ведь копирайтерам, по-хорошему, надо знать и общечеловеческую историю, и примеры неудачных рекламных кампаний), или желания «поймать хайп» в соответствии с сомнительным принципом «любое упоминание в СМИ, кроме некролога – это успех», или банального наплевательства на любые возможные коннотации. Пресс-служба компании на всякий случай заявила, что они «не хотели кого-либо оскорбить» и что «кампания уже завершена».

Это, кстати, еще один показательный момент: на слоган «Каждому свое» отдельные пользователи соцсетей обратили внимание еще 8 мая, накануне Дня Победы. Но почему-то массовой реакции тогда это не вызвало. А сейчас – активно обсуждают. Кто-то доходит до абсурдных выводов: оказывается, надписи «Мин» (минуты) и «Гб» (гигабайты), которые держит в руках Светлаков, – это намек на Министерство государственной безопасности. А его тельняшка в желто-черных цветах «Билайна» – это намек на полосатые робы узников «Бухенвальда» и желтые звезды европейских евреев одновременно.

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До подобного уровня конспирологии доходить, конечно, не следует, тем не менее остается непонятным и другой вопрос: а что делать с подобной рекламой? Если идти по немецкому и в целом европейскому пути – запрещать все подряд, что может намекать на нацизм, фашизм и отрицание холокоста, то можно, подобно Украине, вместо Европы оказаться в рифмующейся с названием этой части света части тела.

Бессмысленные запреты никогда не приводили ни к чему хорошему – нам в России это очевидно. Европа и США тоже рано или поздно поймут, что запрет слова «негр» никак не помогает преодолению расовой сегрегации, а возмущение «культурной апроприацией» никак не улучшает положение ни ограбленных европейцами африканских и азиатских народов, ни уничтоженных американцами индейцев.

Институт репутации в нашей стране пока что практически не работает. Не испытывает никаких проблем с клиентами «Альфа-банк» с заявлениями про «оккупированный Крым», демонстрирует фантастические прибыли авиакомпания «Победа» с ее регулярными скандалами из-за хамства по отношению к клиентам.

Поэтому, похоже, единственное, что остается тем, кто не хочет, чтобы фашистские лозунги сотовых операторов становились будничным явлением, а хамство авиакомпаний или антипатриотизм банков были нормой, – это возмущаться в соцсетях в ожидании того, как подрастет поколение потребителей, для которого слово «репутация» перестанет быть пустым звуком.