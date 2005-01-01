Гурцкая потребовала от «Билайна» отказаться от слогана «каждому свое»

Использование в рекламе «Билайна» слогана «каждому свое» недопустимо, оператор должен извиниться и прекратить эту кампанию, заявила заслуженная артистка России, глава комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Мою свекровь в младенческом возрасте вместе с матерью, братьями и сестрами немецкие оккупанты угнали в концлагерь. Им повезло, они все выжили. И нет в бывшем СССР семьи, которую не коснулись ужасы войны с гитлеровской Германией. Поэтому использование в рекламе лозунга с ворот Бухенвальда «каждому – свое» в рекламе крупнейшего мобильного оператора считаю недопустимым», – передает РИА «Новости» слова певицы.

Она отметила: можно сколько угодно говорить, что авторы рекламы не это имели в виду, но «есть исторический факт и четкая ассоциация с этим выражением».

«Компания Билайн должна извиниться и прекратить данную рекламную кампанию. Иначе придется обратиться в ФАС и Генеральную прокуратуру», – добавила Гурцкая.

Тем временем в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») заявили, что рекламная кампания с использованием фразы «каждому свое» завершена.

«Рекламная кампания, в которой среди прочих использовалась эта фраза, завершена. Сама фраза была всего лишь призвана отразить особенности тарифного предложения. Нам искренне жаль, что она вызвала негативные ассоциации, которые ни в коем случае не имелись нами в виду. Если это кого-то оскорбило – приносим наши извинения», – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор сотовой связи «Билайн» запустил рекламную кампанию с фразой «Каждому свое», имеющей устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом и связанной с концентрационным лагерем Бухенвальд; интернет-пользователи выступили с резкой критикой в адрес компании.