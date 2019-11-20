Российские спасатели разобрали стену в магазине для спасения кота

В Чебоксарах спасатели разобрали часть стены в магазине, чтобы достать застрявшего кота, об этом сообщила Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.

Сообщение о застрявшем коте поступило в поисково-спасательную службу МЧС вечером во вторник, передает РИА «Новости».

«Женщина, закрывая магазин, в котором работала, услышала за холодильником плач кота. Самостоятельно вытащить кота из узкого пространства между холодильником и стеной она не смогла и вызвала спасателей. Прибывшие на место спасатели при помощи набора «Умелец» разобрали стену, прилегающую к холодильнику, и освободили кота из плена», – отметили в ведомстве.

В апреле сотрудники МЧС в Приморском крае спасли кота, который надышался дымом во время пожара.