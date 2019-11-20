Арестованный Цхинвалом грузинский врач лечил российских военных летчиков

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20 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
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У мировой экономики есть только один удачный сценарий для России

России важно понимать, что будет с мировой экономикойФото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press
Экономисты пытаются предугадать, по какому пути пойдет мировая экономика, от которой зависит в том числе и благополучие России. Одни ждут замедления, другие, наоборот, роста мирового ВВП. Третьи считают, что на за горами новый экономический кризис. Что же заставляет экономистов делать такие разнонаправленные прогнозы, кто из них прав и что ждет Россию?  Подробности...
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Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

Россию теперь упрекают за помощь национальным республикам Фото: Смоляк Н. П.
В ходе обсуждения законопроекта о виноградарстве и виноделии в Госдуме неожиданно всплыла тема советского прошлого. Речь зашла о том, что в СССР союзные республики развивали во многом за счет России и в ущерб ей. Но, став независимыми государствами, некоторые из них считают, что они либо мало получали от Москвы, либо вообще кормили ее. Современной России стоит извлечь урок из ошибок СССР. Подробности...
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Доверчивых россиян защитят от сотовых мошенников

В любой момент вам может позвонить «социальный инженер» из банды мошенниковФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кибермошенничество с помощью смартфонов приняло угрожающий характер. Об этом с цифрами и фактами на руках говорят и в МВД, и в Центробанке, и в антихакерских лабораториях. Мошенники звонят в банки, представляясь клиентами, звонят гражданам от имени банков – объем киберкраж исчисляется миллиардами рублей. Можно ли технически остановить эту криминальную волну и что этому мешает? Подробности...
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США вводят санкции против красоты русских женщин

Алина Санько стала очередной жертвой самоизоляции СШАФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России – жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...

Русским не хватает любви к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
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Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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          • Не собираюсь отказываться

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          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

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          • Нет

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              Арестованный Цхинвалом грузинский врач лечил российских военных летчиков

              20 ноября 2019, 11:41

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Известный грузинский врач Важа Гаприндашвили, арестованный Южной Осетией по обвинению в незаконном нарушении границы, во время войны 2008 года в одной из клиник Тбилиси лечил российских военных летчиков, сообщила его дочь Ирина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Ирина Гаприндашвили рассказала, что «двое российских военных летчиков, сбитых во время войны 2008 года, были пациентами моего отца. Потом через швейцарских посредников их вывезли за границу Грузии» для передачи российской стороне.

              О том, что грузинский врач лечил российских пилотов, говорят и его коллеги.

              Минобороны Грузии, в свою очередь, отвергло сведения южноосетинской стороны о том, что Важа Гаприндашвили – военврач.

              По данным оборонного ведомства, он не работал в Минобороны и не служил в военном госпитале.

              Накануне комитет госбезопасности Южной Осетии раскрыл подробности задержания известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, незаконно пересекшего границу с республикой.

              «9 ноября на участке государственной границы РЮО и Грузии ... задержан гражданин Грузии Гаприндашвили Важа Джондоевич, 26.07.1961 года рождения, уроженец и житель Тбилиси», – говорится сообщении КГБ Южной Осетии. По данным ведомства, Важа Гаприндашвили – капитан запаса военно-медицинской службы ВС Грузии, принимавший в качестве военврача активное участие в событиях августа 2008 года.

              Власти Грузии через международных посредников пытаются добиться выдачи врача. МИД, а также госминистр по примирению Кетеван Цихелашвили ведут активную работу с аккредитованными в Грузии дипломатами. Его грузинские коллеги проводят акции на этот счет.


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