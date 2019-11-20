Арестованный Цхинвалом грузинский врач лечил российских военных летчиков

Известный грузинский врач Важа Гаприндашвили, арестованный Южной Осетией по обвинению в незаконном нарушении границы, во время войны 2008 года в одной из клиник Тбилиси лечил российских военных летчиков, сообщила его дочь Ирина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ирина Гаприндашвили рассказала, что «двое российских военных летчиков, сбитых во время войны 2008 года, были пациентами моего отца. Потом через швейцарских посредников их вывезли за границу Грузии» для передачи российской стороне.

О том, что грузинский врач лечил российских пилотов, говорят и его коллеги.

Минобороны Грузии, в свою очередь, отвергло сведения южноосетинской стороны о том, что Важа Гаприндашвили – военврач.

По данным оборонного ведомства, он не работал в Минобороны и не служил в военном госпитале.

Накануне комитет госбезопасности Южной Осетии раскрыл подробности задержания известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, незаконно пересекшего границу с республикой.

«9 ноября на участке государственной границы РЮО и Грузии ... задержан гражданин Грузии Гаприндашвили Важа Джондоевич, 26.07.1961 года рождения, уроженец и житель Тбилиси», – говорится сообщении КГБ Южной Осетии. По данным ведомства, Важа Гаприндашвили – капитан запаса военно-медицинской службы ВС Грузии, принимавший в качестве военврача активное участие в событиях августа 2008 года.

Власти Грузии через международных посредников пытаются добиться выдачи врача. МИД, а также госминистр по примирению Кетеван Цихелашвили ведут активную работу с аккредитованными в Грузии дипломатами. Его грузинские коллеги проводят акции на этот счет.