Начата проверка после нападения на съемочную группу телеканала «Крым-24»

Следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала «Крым 24» в Евпатории, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.

«Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», – приводит слова Постновой РИА «Новости».

Она добавила, что с членами съемочной группы в ближайшее время проведут работу следователи.

Уточняется, что инцидент произошел во время съемок сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории. Оператора ударили по лицу и повредили камеру.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как мотоциклист избил корреспондента телеканала «Крым 24». Позже байкер принес извинения пострадавшему.