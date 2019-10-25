После избиения мотоциклистом журналиста возбудили дело Крыму

Уголовное дело возбудили в Крыму после того, как мотоциклист избил журналиста местного телеканала, сообщили в региональной прокуратуре.

Корреспондента телеканала «Крым 24» Николая Уварова в центре Симферополя 18 октября мотоциклист избил за замечание по поводуоторому езды в пешеходной зоне. Журналисту выбили верхнюю скулу, инцидент сняли на видео свидетели. Проверку избиения начала полиция.

«По предварительным данным, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Крыма.

В ведомстве добавили, что будут контролировать ход расследования уголовного дела. Кроме того, органами ГИБДД по республике Крым возбуждено административное производство по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне.