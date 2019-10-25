Ударивший крымского журналиста чеченский байкер извинился

Мотоциклист из Чечни Абу Гаджиев, который ударил корреспондента телеканала «Крым 24» Николая Уварова в центре Симферополя, извинился за свой поступок, сообщили СМИ.

«Мои родители, старший брат, родственники и друзья за это осудили меня. Такой поступок не красит чеченца. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения. Общественность выступила с осуждением моего поступка. В социальных сетях этот инцидент вызвал негатив в отношении нашего народа и молодежи. Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку. Я сделал ошибку, это моя вина», – передает «Грозный-информ» слова Гаджиева.

Он рассказал также, что работает в Симферополе уже два года, но после инцидента вернулся в Чечню.

«После того как ударил, я увидел, что ему стало плохо, и спросил, нужно ли вызвать полицию или скорую помощь. Он отказался, сказав, что не нужно, сам справится. После этого я пробыл там (Симферополе) четыре дня. Потом я узнал, что ролик с моим участием разлетелся по интернету и дошел до моих родителей. Увидев эту картину, моей маме стало плохо, после чего я вернулся домой в Чеченскую Республику», – рассказал он.

Напомним, ранее в пятницу в прокуратуре полуострова сообщили, что уголовное дело возбудили в Крыму после того, как мотоциклист избил журналиста местного телеканала, сообщили в региональной прокуратуре.