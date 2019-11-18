Роскомнадзор остановил аккредитацию уличивших Крида в «сатанизме» экспертов

Аккредитация экспертов, которые проводили анализ творчества певца Егора Крида и признали его музыку «деструктивной», приостановлена, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Приказ подписал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Приостановлено действие аттестатов трех экспертов. Через 120 дней решится вопрос об окончательном лишении их аккредитации.

Ведомство отмечает, что на Роскомнадзор возлагают полномочия по аккредитации экспертов, которые могут проводить экспертизу информационной продукции и проверять, правильно ли поставлена возрастная маркировка.

Роскомнадзор обязан публиковать результаты экспертиз на своем сайте.

В октябре сообщалось, что специалисты межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», аккредитованные Роскомнадзором, проанализировали клипы, записи выступлений и тексты песен Егора Крида, и пришли к выводу, что творчество певца несет «антиценности сатанизма».