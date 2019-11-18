Кремль сравнил роль России и Украины в расследовании крушения МН17

Многие материалы, которыми пользуется совместная следственная группа по МН17, попадают с Украины, несущей ответственность за то, что она не закрыла воздушное пространство в районе боевых действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вся эта информация идет от совместной следственной группы, Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой следственной группы, ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить вклад в расследование этой чудовищной катастрофы», – передает его слова РИА «Новости».

Песков заметил, что в следственную группу различного рода материалы попадают с Украины.

«Из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, из страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов», – сказал Песков.

Песков также указал, что в Кремле не могут комментировать новые выводы ССГ по МН17, так как не знают, насколько они достоверны.

«Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать», – сказал Песков.

Так он отреагировал на сведения о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса и помощником российского лидера Владиславом Сурковым. По словам Пескова, он не знает, «о каких разговорах идет речь».

«Я не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, является ли это какой-то компиляцией, является это вымыслом, является это очевидной ложью или еще чем-то, я не могу об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверными», – добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что вердикт следствия о причастности России к крушению Boeing в июле 2014 года в Донбассе был вынесен сразу же, вся остальная работа – подгонка материалов под нужный результат.

Совместная следственная группа по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing заявляла, что ищет свидетелей, которые смогут дать показания о том, кто в России «принимал решения о военной поддержке ополченцев» в 2014 году.

Малайзия осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе, указывая, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.