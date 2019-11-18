ОАЭ решили купить половину КБ «Вертолетов России»

«Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.

Подписи под документом поставили гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и его коллега из Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани, передает РИА «Новости».

Соглашение определяет основные параметры будущей сделки, включая долю, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций «ВР-Технологий».

Как ожидается, сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

Глава Ростеха Сергей Чемезов выразил уверенность, что инвестиции ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 – новейших вертолетов, разработанных конструкторским бюро «ВР-Технологии», – а также «дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем».

По его словам, договоренности с Tawazun предусматривают также помощь в продвижении этих вертолетов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива.

После приобретения доли в «ВР-Технологиях» представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от «Вертолетов России».

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что на правах равных партнеров планируется инвестировать в развитие «ВР-Технологий» не менее 400 млн евро.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38.

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