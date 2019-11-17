Пользователи Сети ужаснулись списком желаний девочки на Рождество

В Сети набирает популярность пост пользователя Twitter, который поделился списком подарков его десятилетней дочери, которые она хотела бы получить на Рождество от Санта-Клауса.

В перечне 26 пунктов. Среди них – iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, духи Chanel, серьги с бриллиантами, а также 4 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

«Моя дочь, вероятно, была не в себе, когда составляла этот список», – написал пользователь Twitter.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019

Публикация набрала уже более 122 тыс. лайков, 23,4 тыс. репостов.

Пользователи соцсети посоветовали отцу уже искать новую работу.

«Мне 40 лет, и мои желания даже рядом не стояли с этими», – отметила @Luxgiere.

«Этот список явно помогала составлять ее мама», – считает @Melaniemendeezz.

«Пришло время рассказать дочери, что Санта-Клауса не существует», – в шутку предложил @detailsmove.